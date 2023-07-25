Долгов: при переходе в «Факел» огромную роль сыграло то, что я сам живу в Воронеже

Нападающий «Факела» Александр Долгов высказался о поражении своей команды в 1-м туре Российской Премьер-Лиги от «Ростова» (1:2).
«С «Ростовом» не реализовали свои моменты, у нас их было достаточно. Пропустили нелепые голы из-за ошибок. Мой дебют? Был бы доволен, если бы забил гол или в последней атаке Никита Моцпан реализовал свой момент, у меня в таком случае была бы голевая передача. Команда проиграла, своим дебютом довольным быть нельзя.
Я перешёл в команду из моего родного города Воронежа – это добавляет ответственности. Когда узнал про интерес, то понял, что будет удовольствием играть дома при своих болельщиках. При переходе в «Факел» огромную роль сыграло то, что я сам живу в Воронеже. У меня были другие варианты, но смысла нет об этом говорить, так как я игрок «Факела». Хочу помочь команде, чтобы она побеждала», – приводит слова Долгова Metaratings.
- 25 июля 2023
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