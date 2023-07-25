«Ливерпуль» связался с «Саутгемптоном» по поводу приобретения хавбека Ромео Лавиа

«Ливерпуль» обратился к «Саутгемптону» насчёт приобретения бельгийского полузащитника Ромео Лавиа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «святые» хотят выручить от продажи 19-летнего бельгийца по меньшей мере € 58 млн. Отмечается, что Лавиа по-прежнему остаётся одной из приоритетных трансферных целей мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что в борьбу за Ромео может вступить лондонский «Арсенал», этим летом оформивший приобретение Деклана Райса из «Вест Хэма».

В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.