«Ливерпуль» связался с «Саутгемптоном» по поводу приобретения хавбека Ромео Лавиа
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«Ливерпуль» обратился к «Саутгемптону» насчёт приобретения бельгийского полузащитника Ромео Лавиа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «святые» хотят выручить от продажи 19-летнего бельгийца по меньшей мере € 58 млн. Отмечается, что Лавиа по-прежнему остаётся одной из приоритетных трансферных целей мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно.
Напомним, ранее сообщалось, что в борьбу за Ромео может вступить лондонский «Арсенал», этим летом оформивший приобретение Деклана Райса из «Вест Хэма».
В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.
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