«Пари НН» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России встретятся «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Начало игры — в 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Живоглядов, Майга, Трошечкин, Стаматов, Михайлов, Калинский, Севикян.
«Динамо»: Купцов, Бессмертный, Маричаль, Фернандес, Паршивлюк, Лаксальт, Гагнидзе, Кутицкий, Лесовой, Гладышев, Грулёв.
В чемпионате России сезона-2022/2023 «Динамо» один раз обыграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:1. Ещё единожды команды сыграли вничью (2:2).
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло девятое место. Московская команда набрала 45 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.
В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» дома уступило «Краснодару» (1:3), а «Пари НН» в родных стенах проиграл «Зениту» (0:2).
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