Властимил Петржела: я всегда хотел, чтобы в «Зените» играли русские ребята

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, стоит ли сине-бело-голубым делать больший упор на российских игроков.

«Слова Аршавина, что «Зениту» нужно купить лучших российских игроков? Почему нет? Мне эта идея очень нравится. Я всегда хотел, чтобы в «Зените» играли русские ребята», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что он на месте сине-бело-голубых потратил бы выручку «Зенита» с продажи Малкома на лучших российских игроков. Напомним, 23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн.