Лига чемпионов, 26 июля: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 26 июля, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 26 июля (время начала — московское):
20:00. «Арис» (Кипр) — «БАТЭ» (Беларусь);
20:00. «Шериф» (Молдавия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль);
21:15. «Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);
21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Хеккен» (Швеция);
21:45. «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Любляна, Словения).
Ранее стали известны возможные соперники участников второго квалификационного раунда по третьему раунду. Отметим, что победитель пары «Арис» — «БАТЭ» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха». В случае прохода «Астаны» в следующий раунд отбора команда из Казахстана встретится с греческим АЕКом.
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