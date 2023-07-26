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Лига чемпионов, 26 июля: расписание матчей по мск, кто играет сегодня

Лига чемпионов, 26 июля: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 26 июля, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 26 июля (время начала — московское):

20:00. «Арис» (Кипр) — «БАТЭ» (Беларусь);

20:00. «Шериф» (Молдавия) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль);

21:15. «Ракув» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);

21:45. «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Хеккен» (Швеция);

21:45. «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Любляна, Словения).

Ранее стали известны возможные соперники участников второго квалификационного раунда по третьему раунду. Отметим, что победитель пары «Арис» — «БАТЭ» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха». В случае прохода «Астаны» в следующий раунд отбора команда из Казахстана встретится с греческим АЕКом.

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