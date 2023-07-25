Сарычев: для чего «Зениту» нужен вратарь? Чемпионат России они и так выигрывают

Четырёхкратный чемпион Южной Кореи и победитель Кубка чемпионов азиатских стран Валерий Сарычев заявил, что не считает игру ногами самым важным качеством для вратаря.

«Если бы я мог посоветовать «Зениту» корейского вратаря, то кто бы это был? А для чего «Зениту» нужен вратарь? Чтобы выиграть чемпионат России? Они и так это делают. Еврокубки – другое дело. Там позиция голкипера играет ключевую роль. Будем ли мы играть в международных турнирах – вопрос времени.

Хорошая игра ногами для вратаря — это не самое важное качество, на мой взгляд. Мне кажется, что тренд задала «Барселона» Гвардиолы. Дело в том, что испанский клуб всегда был оснащён игроками такого уровня, которые могли позволить себе принять мяч в штрафной, там же обыграть соперника и отдать пас. В условном «Ростове», где Валерий Карпин требует от Сергея Песьякова делать короткие передачи, рискуют тем же образом, но уровень игроков совсем другой. Это очень тонкая и опасная вещь – можно легко «привезти» себе гол», – приводит слова Сарычева Metaratings.