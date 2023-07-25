«Монако» связался с «Ювентусом» по поводу Дениса Закарии

«Монако» сделал первое предложение о приобретении полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, монегаски считают 26-летнего хавбека одной из приоритетных трансферных целей на это лето. Ранее сообщалось, что в услугах Дениса заинтересован лондонский «Вест Хэм». Отмечается, что в ближайшее время Закария оценит свои варианты продолжения карьеры и примет решение.
В сезоне-2022/2023 Закария выступал за «Челси» на правах аренды. На счету швейцарца 11 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
- 25 июля 2023
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