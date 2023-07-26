Почеттино: мы работаем над усилением полузащиты, но я доволен Галлахером

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем Конора Галлахера.

«Сейчас мы работаем над усилением полузащиты, но работаем и над трансферами на другие позиции. Да, все игроки, которые участвуют в турне, входят в наши планы. Конор входит в наши планы. На данный момент со стороны игрока я сказать ничего не могу. В футболе может произойти что угодно, но я доволен Конором», – сказал Почеттино на пресс-конференци.

В сезоне-2022/2023 на счету Галлахера 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.