Хавбек «Зенита» Барриос получил предложение от мексиканского клуба — Касагранде

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заинтересован мексиканский клуб «Пачука», который уже отправил футболисту официальное предложение. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.

По сведениям источника, этот переход может осложнить трансфер Клаудиньо во «Фламенго», так как у «Зенита» нет необходимости в зарабатывании денег, а клуб уже попрощался в летнее трансферное окно с Малкомом, уходящим в «Аль-Хиляль». Также вероятна продажа Вендела, поэтому уход стольких лидеров может наложить вето на трансфер Клаудиньо.

29-летний Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он провёл за команду 152 матча, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.