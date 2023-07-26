Хавбек «Зенита» Барриос получил предложение от мексиканского клуба — Касагранде
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заинтересован мексиканский клуб «Пачука», который уже отправил футболисту официальное предложение. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.
По сведениям источника, этот переход может осложнить трансфер Клаудиньо во «Фламенго», так как у «Зенита» нет необходимости в зарабатывании денег, а клуб уже попрощался в летнее трансферное окно с Малкомом, уходящим в «Аль-Хиляль». Также вероятна продажа Вендела, поэтому уход стольких лидеров может наложить вето на трансфер Клаудиньо.
29-летний Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он провёл за команду 152 матча, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Комментарии
- 26 июля 2023
-
08:57
-
08:48
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:57
-
07:39
-
07:35
-
07:28
-
07:10
-
06:56
-
06:46
-
06:37
-
06:32
-
06:22
-
06:14
-
06:01
-
05:41
-
05:36
-
05:31
-
05:24
-
04:52
-
04:38
-
04:29
-
04:20
-
04:00
-
03:53
-
03:27
-
03:09
-
03:00
Партнерский контент