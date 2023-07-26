В Севастополе могут построить новый стадион

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко допустил, что в Севастополе построят новый стадион.

«Большой футбол вернулся на Крымский полуостров. 16 июля стартовал сезон-2023/2024 годов Второй лиги России по футболу, впервые в нём участвовали две крымские команды, в том числе футбольный клуб «Севастополь». Ваша команда одержала две победы в матчах. Первая игра сезона прошла на домашней арене при полном аншлаге – это стало по-настоящему историческим событием для болельщиков. Минспорту будет дано поручение проработать вопрос о расширении трибун на существующей площадке, также считаю целесообразным задуматься о строительстве стадиона, который был бы достоин того уровня интереса к футболу, который есть в Севастополе.

Большое спасибо Вам за внимание к развитию футбола. Это приближает субъект к достижению поставленной главой государства задачи по увеличению доли россиян, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, до 70% к 2030 году. Будем следить за успехами Севастополя дальше и оказывать со своей стороны необходимую поддержку», – сказал Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.