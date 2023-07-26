В Севастополе могут построить новый стадион

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко допустил, что в Севастополе построят новый стадион.
«Большой футбол вернулся на Крымский полуостров. 16 июля стартовал сезон-2023/2024 годов Второй лиги России по футболу, впервые в нём участвовали две крымские команды, в том числе футбольный клуб «Севастополь». Ваша команда одержала две победы в матчах. Первая игра сезона прошла на домашней арене при полном аншлаге – это стало по-настоящему историческим событием для болельщиков. Минспорту будет дано поручение проработать вопрос о расширении трибун на существующей площадке, также считаю целесообразным задуматься о строительстве стадиона, который был бы достоин того уровня интереса к футболу, который есть в Севастополе.
Большое спасибо Вам за внимание к развитию футбола. Это приближает субъект к достижению поставленной главой государства задачи по увеличению доли россиян, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, до 70% к 2030 году. Будем следить за успехами Севастополя дальше и оказывать со своей стороны необходимую поддержку», – сказал Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
- 26 июля 2023
-
10:10
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:27
-
09:15
-
09:10
-
09:07
-
09:03
-
08:57
-
08:48
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:57
-
07:39
-
07:35
-
07:28
-
07:10
-
06:56
-
06:46
-
06:37
-
06:32
-
06:22
-
06:14
-
06:01
-
05:41