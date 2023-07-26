Юрий Сёмин: Захаряну по силам играть в основном составе «Лацио»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Лацио».
«Переход в «Лацио» может стать очень важным шагом в карьере Арсена. Видно, что в последнее время Захарян немного сбавил и ему нужен новый вызов. Переезд в Италию должен здорово его взбодрить. Захаряну по силам играть в основном составе «Лацио», стиль игры клуба хорошо подходит Арсену», — приводил слова Сёмина «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Арсен Захарян провел в составе «Динамо» 27 матчей в РПЛ, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 15 млн. С 2021 года Захарян вызывается в сборную России, в составе которой успел провести 7 матчей.
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