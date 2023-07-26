Нападающий «Крыльев Советов» Цыпченко: Писарский — нормальный пацан, без пафоса

Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко поделился мнением о форварде самарцев Владимире Писарском.

«По нему не видно, что он сильно загружен. Бывают неудачные серии, но мы же не Роналду или Бензема — хотя и у них такое тоже случается. Володя сосредоточен, спокойно всё пройдёт и также будет забивать. Тимур Гурцкая говорил, что коллектив не принял Писарского в плане общения? Точно не понимаю, откуда это взялось. Если бы человек провёл хоть немного времени в коллективе и сделал такие выводы, тогда ладно. Да всё нормально!

Возможно, интервью немножко пафосные, но в этом ничего такого нет. Все люди разные. Это где-то добавляет интриги, подогревает интерес. Ничего такого в этом не вижу. Нормальный он пацан! Не читаю все его интервью, но у него иногда проскакивают какие-то словечки, по которым как будто можно подумать, что у него завышенная самооценка или кого-то он за футболистов не считает. Но такого нет! У нас в коллективе всё прекрасно», — приводит слова Цыпченко Metaratings.