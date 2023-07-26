Кавазашвили: не сомневаюсь, «Зенит» выберет вкладывать в иностранцев, а не развивать своих

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о трансферной политике «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубые предпочтут покупать легионеров, а не вкладываться в развитие российских футболистов.

«Аршавин — опытный эксперт. Он знает, что говорит. Если надо развивать российский футбол, то, конечно, все деньги должны вкладывать в российских футболистов, а не кормить иностранцев. Но если вы спросите, что выберет «Зенит», развивать своих или вкладывать в иностранцев, я на 100% уверен, что они будут опять покупать иностранных футболистов.

Будут приглашать лучших футболистов, которые могут принести пользу «Зениту». Я даже не сомневаюсь, что «Зенит» отдаст предпочтение иностранным футболистам», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.