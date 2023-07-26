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В «Оренбурге» заявили, что матч Кубка России с ЦСКА состоится, несмотря на жару

В «Оренбурге» заявили, что матч Кубка России с ЦСКА состоится, несмотря на жару
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что матч Кубка России с ЦСКА состоится, несмотря на неблагоприятные погодные условия в городе.

«Температура к вечеру падает. Всё будет хорошо, не переживайте», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч 1-го тура группового этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и ЦСКА пройдёт сегодня, 26 июля. Начало встречи запланировано на 16:30. Встречу примет стадион «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

В последний раз ЦСКА играл с «Оренбургом» в официальных матчах 7 мая 2023 года в рамках Российской Премьер-Лиги. В той встрече красно-синие победили со счётом 2:1.

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