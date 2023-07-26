«Факел» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) «Факел» — «Сочи». Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факела» и «Сочи».
Главный арбитр встречи – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.
Отметим, что соперниками «Факела» и «Сочи» по группе являются «Оренбург» и ПФК ЦСКА. Армейцы и оренбуржцы также проведут очный матч сегодня, 26 июля. Начало игры — в 16:15 по московскому времени.
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