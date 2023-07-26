Цыпченко: когда отец встретил меня с белыми волосами, два дня со мной не разговаривал

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко рассказал, как отреагировали его родители на резкую смену образа.

«Как и почему решил покраситься и стать таким ярким блондином? Просто в один момент что-то щёлкнуло в голове. Делал это перед отпуском в Воронеже, а мой отец – консерватор. Видеть сына с белой причёской для него было тяжело. Когда встретил меня, он был ошеломлён. Два-три дня он особо со мной не разговаривал.

Мама поддержала, сказала: «Прикольно, круто, хорошо выглядишь, что-то новенькое». А отец будто надеялся, что это не его сын и сейчас выйдет его, с нормальным цветом волос. Мама потом ему объяснила, что это молодёжно и нормально, всё наладилось», — приводит слова Цыпченко Metaratings.