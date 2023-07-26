«Оренбург» — ЦСКА: армейцы забили четыре безответных гола в первом тайме

Сегодня, 26 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встречаются «Оренбург» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 45+1-й минуте забитым мячом отметился нападающий армейцев Фёдор Чалов — 4:0. Зайнутдинов слева прострелил в центр штрафной, Чалов на скорости проскочил мимо защитника и внешней низом пробил под ногой вратаря. Первый тайм подошёл к концу.
Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.
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