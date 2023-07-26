«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Кудуса. Игрок оценивается в € 46 млн
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Сразу два лондонских клуба работают над трансфером полузащитника «Аякса» и сборной Ганы Мохамеда Кудуса. Об этом сообщает The Independent.
По информации источника, «Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за 22-летнего хавбека. «Синие» готовы перебить предложение «канониров». «Аякс» оценивает своего футболиста в € 46 млн.
В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о желаемых трансферах в ближайшее время.
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