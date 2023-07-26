Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Кудуса. Игрок оценивается в € 46 млн

«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Кудуса. Игрок оценивается в € 46 млн
Комментарии

Сразу два лондонских клуба работают над трансфером полузащитника «Аякса» и сборной Ганы Мохамеда Кудуса. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за 22-летнего хавбека. «Синие» готовы перебить предложение «канониров». «Аякс» оценивает своего футболиста в € 46 млн.

В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о желаемых трансферах в ближайшее время.

Материалы по теме
Почеттино: мы работаем над усилением полузащиты, но я доволен Галлахером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023