Тер Штеген: главная цель «Барселоны» — добиться гораздо большего в Лиге чемпионов

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о целях своей команды на предстоящий сезон.
«Нам нужно добиться гораздо большего в Лиге чемпионов. «Барселона» провела хорошие матчи в прошлом сезоне Ла Лиги. Но мы также хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Мы с нетерпением ждём жеребьёвки группового этапа.
В прошлом сезоне мы провели потрясающий сезон. Мы полностью заслужили победу в чемпионате. Теперь «Барселона» собирается доказать свою конкурентоспособность и в Лиге чемпионов. Это наша главная цель. «Интер» смог продемонстрировать, что при определённом везении можно выйти в финал и побороться за титул. Мы должны идти к этой цели шаг за шагом», — приводит слова тер Штегена Marca.
В прошлом сезоне «Барселона» на групповом этапе Лиги чемпионов заняла третье место, пропустив вперёд «Баварию» и «Интер». Каталонцы приняли участие в Лиге Европы, но вылетели в первом же раунде плей-офф, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед».
- 26 июля 2023
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