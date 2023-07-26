Тер Штеген: главная цель «Барселоны» — добиться гораздо большего в Лиге чемпионов

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о целях своей команды на предстоящий сезон.

«Нам нужно добиться гораздо большего в Лиге чемпионов. «Барселона» провела хорошие матчи в прошлом сезоне Ла Лиги. Но мы также хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Мы с нетерпением ждём жеребьёвки группового этапа.

В прошлом сезоне мы провели потрясающий сезон. Мы полностью заслужили победу в чемпионате. Теперь «Барселона» собирается доказать свою конкурентоспособность и в Лиге чемпионов. Это наша главная цель. «Интер» смог продемонстрировать, что при определённом везении можно выйти в финал и побороться за титул. Мы должны идти к этой цели шаг за шагом», — приводит слова тер Штегена Marca.

В прошлом сезоне «Барселона» на групповом этапе Лиги чемпионов заняла третье место, пропустив вперёд «Баварию» и «Интер». Каталонцы приняли участие в Лиге Европы, но вылетели в первом же раунде плей-офф, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед».