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«Ростов» — «Рубин»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встречаются «Ростов» и «Рубин». Команды играют на стадионе « Ростов Арена» в Ростове. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в марте 2022 года в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.

Напомним, в минувшие выходные стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Ростов» победил «Факел» (2:1).