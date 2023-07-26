Масалитин: у ЦСКА есть хороший резерв, а у «Оренбурга» его нет

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о разгромной победе армейцев над «Оренбургом» (6:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

«Да, счёт получился крупным. Надо отдать за это должное ЦСКА, хотя москвичи играли полурезервным составом. Такой состав логичен, потому что, пока есть возможность, надо беречь лидеров, доверять молодёжи.

В первом мяче хорошо разобрался Арбузов. Он сыграл технично, взял на себя ответственность и забил. Во втором голе Зайнутдинов хорошо исполнил штрафной. Там вратарь виноват. Мы видели, сколько раз Зайнутдинов пробивал с этой точки. Надо отдать должное всей комбинации: очень своевременное открывание Арбузова, великолепная передача Кучаева. Такие пасы и открывания в последнее время в ЦСКА мы не видели. Кроме того, игра Арбузова привела к удалению в стане соперника. А после этого гости хорошо контролировали игру, создавали и реализовывали моменты. После второго удаления соперники матч просто доигрывали.

Считаю ли я ЦСКА главным претендентом на победу в Кубке России? Это будет решаться ближе к завершающей стадии. Пока рано о таком говорить. Команды играют полурезервными составами. Может, всплывёт кто-то, как «Акрон» в прошлом сезоне, и будет всех терзать. Только позже команды начнут серьёзнее относиться к этому турниру и выставлять основные составы», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».