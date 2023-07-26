«Ростов» — «Рубин»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Комарова

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встречаются «Ростов» и «Рубин». Команды играют на стадионе « Ростов Арена» в Ростове. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 60-й минуте полузащитник Иван Комаров вывел хозяев вперёд.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в марте 2022 года в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.
Напомним, в минувшие выходные стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Ростов» обыграл «Факел» (2:1).
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