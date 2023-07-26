Кубок России по футболу: результаты матчей 26 июля, турнирная таблица
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Сегодня, 26 июля, прошли матчи 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). В группе А ЦСКА с разгромным счётом обыграл «Оренбург» (6:0), а «Сочи» на выезде переиграл «Факел» (3:1), в группе В «Ростов» минимально одолел «Рубин» (1:0), а в группе С «Балтика» одержала победу над «Крыльями Советов» (3:2).
Результаты матчей 26 июля:
«Оренбург» — ЦСКА — 0:6;
«Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3;
«Факел» — «Сочи» — 1:3;
«Ростов» — «Рубин» — 1:0.
Завтра, 27 июля, состоится матч группы D «Краснодар» — «Спартак».
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. Армейцы в Суперфинале прошлого сезона обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). Нынешний розыгрыш Кубка страны пройдёт в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024-го.
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