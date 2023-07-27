Рахимов: расстроило, что во втором тайме был всего 1 удар в нашу сторону, и мы пропустили

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвёл итоги матча с «Ростовом», прошедшего в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Рубин» уступил ростовчанам со счётом 0:1.

«Говорили ли футболисты что-то о качестве поля? Нет, никто не жаловался. Думаю, не такое большое количество было этих падений. У одного игрока было два падения, ещё у одного было падение — так бывает, когда ты резко разворачиваешься и можешь не удержать равновесие. Не думаю, что это было системно. На этом мы не зацикливались.

Больше не подкосило, а расстроило, что во втором тайме был всего один удар в нашу сторону, и, к сожалению, мы пропустили. А вот эффективность наших ударов была невысокая», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».