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Игрок «Интер Майами»: Бускетс — гений, предпочитаю его Месси

Игрок «Интер Майами»: Бускетс — гений, предпочитаю его Месси
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Нападающий «Интер Майами» Хосеф Мартинес ответил на вопрос об игре новых партнёров по команде полузащитника Серхио Бускетса и нападающего Лионеля Месси в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX с «Атлантой Юнайтед» (4:0).

«В нашей команде появился отличный игрок — Серхио Бускетс — он великолепен. Я думаю, что он гений. Я предпочитаю Бускетса Месси (смеётся).

Почему? Потому что он чертовски великолепен. Он очень умный игрок», — сказал Мартинес в видео, опубликованном в «твиттере» журналиста Франко Паницо.

В этом матче 35-летний Бускетс провёл на поле 72 минуты и не отметился результативными действиями. Отметим, что дублем и голевой передачей отметился новоиспечённый капитан «Интер Майами» Лионель Месси.

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