Опубликован состав корзин для жеребьёвки отбора ЧМ-2026 в Азии

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) на своём официальном сайте объявила состав корзин для жеребьёвки первых двух раундов отборочного турнира чемпионата мира — 2026 на континенте. Они сформированы согласно последней версии рейтинга ФИФА, который был опубликован в прошлый четверг. Жеребьёвки этих стадий пройдут 27 июля в Куала-Лумпуре. Первая начнётся в 9:00 мск, а вторая — в 11:00 мск.

20 худших по рейтингу команд начнут отбор с первого раунда. Они будут разбиты на 10 пар, в которых сыграют друг с другом дома и в гостях. Матчи запланированы на 12 и 17 октября 2023 года соответственно.

Корзина 1. Гонконг, Индонезия, Китайский Тайбэй, Мальдивы, Йемен, Афганистан, Сингапур, Мьянма, Непал, Камбоджа.

Корзина 2. Макао, Монголия, Бутан, Лаос, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Тимор-Лешти, Пакистан, Гуам, Шри-Ланка.

10 победителей присоединятся во втором раунде к 26 сильнейшим по рейтингу ФИФА азиатским сборным. Эти 36 команд будут разделены на девять групп по четыре и сыграют в них в два круга. Матчи пройдут с ноября 2023 по июнь 2024 года.

Корзина 1. Япония, Иран, Австралия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Ирак, ОАЭ, Оман.

Корзина 2. Узбекистан, Китай, Иордания, Бахрейн, Сирия, Вьетнам, Палестина, Кыргызстан, Индия.

Корзина 3. Ливан, Таджикистан, Таиланд, КНДР, Филиппины, Малайзия, Кувейт, Туркменистан.

Корзина 4. 10 победителей первого раунда (последняя оставшаяся в ходе жеребьёвки команда будет перемещена в корзину 3, чтобы в корзинах было одинаковое количество участников).

По две лучшие сборные каждой из девяти групп выйдут в третий раунд отбора на ЧМ. Его жеребьёвка пройдёт в 2024 году. На этой стадии 18 сборных будут разбиты на три группы по шесть команд. Они сыграют в два круга, и по две лучшие команды из каждой группы напрямую квалифицируются на чемпионат мира – 2026. Ещё две путёвки на ЧМ будут разыграны в четвёртом раунде отбора, также одна сборная из Азии попадёт в межконтинентальный плей-офф, где шесть участников поборются за последние два места на ЧМ-2026.

Добавим, что первые два раунда отбора на ЧМ совмещены с отбором на Кубок Азии – 2027, который пройдёт в Саудовской Аравии. 18 сборных, занявших первые и вторые места в группах во втором раунде, автоматически квалифицируются на континентальный чемпионат. Остальные команды, выбывшие в первом и втором раундах отбора на ЧМ, поборются за оставшиеся путёвки на Кубок Азии – 2027 в отдельной квалификации. К ним также присоединится сборная Северных Марианских островов, чья федерация входит в АФК, но не в ФИФА.