Мартино высказался о Месси и Бускетсе после победы «Интер Майами» в матче с «Атлантой»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о нападающем Лионеле Месси и полузащитнике Херардо Мартино после разгромной победы команды в матче Кубка Лиг MLS + MX со счётом 4:0.

«Я думаю, что приход Месси и Бускетса придал команде большую уверенность…Я чувствую, что они несут ответственность, а остальная команда чувствует себя более свободно в игре. Мы также проводим больше совместных тренировок и кое в чём сходимся во мнениях. Я начал видеть, как обретают форму определённые вещи, о которых мы просили команду в матче с «Атлантой»…Сегодня я увидел очень важное выступление», — приводит слова Херардо Мартино официальный сайт клуба.

В этой встрече Месси оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси