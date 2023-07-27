«Зенит» предложил € 10 млн за Нестора, «Сан-Паулу» устраивает сумма — Виейра

«Зенит» готов заплатить за полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора € 10 млн. Бразильский клуб устроило предложение, но сделка состоится лишь в случае ухода во «Фламенго» Вендела и/или Клаудиньо. Об этом сообщает журналист Алешандр Виейра в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что сделке могут поспособствовать хорошие отношения руководителей «Зенита» с агентом игрока Андре Кюри. Он также является агентом экс-нападающего петербуржцев Юри Алберто. Сделку могут осуществить в ближайшие дни, если «Зенит» продаст Вендела и Клаудиньо.

Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Всего в 162 матчах за команду он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в феврале 2028 года (Transfermarkt). Также на счету полузащитника 13 матчей в составе сборной Бразилии U17.