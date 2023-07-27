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Малком сфотографировался с футболкой «Аль-Хиляля»

Малком сфотографировался с футболкой «Аль-Хиляля»
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Нападающий «Аль-Хиляля» Малком, перешедший в команду из «Зенита», будет играть за саудовский клуб в футболке с номером 77. Вчера, 26 июля, бразилец был официально представлен в качестве нового игрока.

Малком в «Аль-Хиляле»

Малком в «Аль-Хиляле»

Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, половина из которых будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Малком стал рекордной продажей в истории РПЛ.

В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.

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