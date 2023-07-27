Трансфер Малкома — самый дорогой в истории РПЛ

«Зенит» продал нападающего Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Это самая дорогая продажа в истории Российской Премьер-Лиги. До этого рекордом был трансфер Халка из того же «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за € 56 млн. В тройку также вошла продажа клубом из Санкт-Петербурга Леандро Паредеса в «ПСЖ» за € 40 млн.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, половина из которых будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Малком будет играть за новую команду в футболке с номером 77.

В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.