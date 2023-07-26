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Трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» из «Зенита», рекордные продажи РПЛ — пересчёт с учётом футбольной инфляции

«Зенит» продал Малкома не дороже всех в РПЛ. Пересчитали выручку за других звёзд лиги
Полина Куимова
«Зенит» продал Малкома не дороже всех в РПЛ
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Дело в так называемой в футбольной инфляции.

«Зенит» продал Малкома за рекордную для РПЛ сумму – саудовский «Аль-Хиляль» заплатил за бразильца € 60 млн. Для страны Ближнего Востока эта сделка тоже стала рекордом: ни за одну звезду, которая переехала в Саудовскую Аравию, ещё столько не платили – до этого самым крупным трансфером был переход Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» за € 55 млн.

Также эта сделка вошла в топ-10 самых дорогих трансферов лета – у Малкома там собралась отличная компания.

В какой лиге предстоит играть Малкому:
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Самые дорогие трансферы РПЛ за границу. Сколько бы они стоили сейчас?

До Малкома самой дорогой продажей в истории РПЛ долгое время был Халк: в сезоне-2016/2017 «Зенит», воспользовавшись футбольным бумом в Китае, удачно отдал бразильца в «Шанхай СИПГ» за € 56 млн. Следующая продажа в топе тоже от «Зенита» – отдали в «ПСЖ» Леандро Паредеса за € 40 млн. В топ-15 крупнейших трансферов лиги зенитовских продаж сразу шесть, у ЦСКА – пять, среди которых два за € 30 млн (Александр Головин и Никола Влашич).

Халк, Леандро Паредес, Александр Головин

Халк, Леандро Паредес, Александр Головин

Фото: Getty Images

Мы пересчитали самые дорогие в истории РПЛ продажи за границу с учётом футбольной инфляции – особого трансферного индекса, разработанного Полом Томкинсом и Грэмом Райли в 2010 году.

Все просто: берётся средняя стоимость трансфера (в топ-5 лиг) в конкретный год – на разнице лет выводится трансферный индекс (индекс 94-го по отношению к 2019-му – 14,22, 95-го – 9,5, 96-го – 7,3 и так далее).

  1. Выбираем трансфер, который хотим изучить. Запоминаем сезон, в котором этот трансфер случился.
  2. Берём среднюю стоимость трансфера в топ-5 лиг в нужном сезоне.
  3. Берём среднюю стоимость перехода в этот сезон (в нашем случае – 2023/2024) в нужной лиге.
  4. Смотрим, на сколько процентов изменилась стоимость – получаем так называемую «футбольную инфляцию».
  5. Пересчитываем стоимость трансфера согласно полученному проценту.
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Самые дорогие трансферы РПЛ с учётом футбольной инфляции:

  • первый всё равно Халк – в пересчёте на нынешние деньги «Зенит» получил бы за него € 76,5 млн;
  • дальше Виллиан: «Анжи» получил тогда от «Челси» € 35,5 млн, а сейчас это было бы уже € 65 млн;
  • на третьем месте Жо: ЦСКА продал его «Манчестер Сити» в сезоне-2008/2009 за € 24 млн, по нынешним меркам это € 62,4 млн;
  • самая дорогая продажа россиянина (если не считать таковым Малкома) – трансфер Юрия Жиркова в «Челси»: в пересчёте на нынешние деньги ЦСКА получил бы € 48,4 млн.

Все стоимости ниже приведены на основании данных сервиса Tottaly Money, который рассчитывает Transfer Index.

Индекс неидеальный, потому что зависит напрямую от средних трат в лиге за разные сезоны, не учитывает ряд факторов вроде трансферных банов или пандемии, но он наиболее полно отражает разницу в стоимости футболистов в прошлом и настоящем. Это всё равно лучше, чем сравнивать голые цифры, потому что: во-первых, 50 млн 20 лет назад и 50 млн сейчас – разные деньги; во-вторых, в отличие от экономической инфляции, темпы футбольной гораздо выше. Связано это с рядом факторов: растут доходы клубов за счёт роста фан-базы, коммерческих поступлений и телеправ. Это приводит к тому, что ежегодные траты на трансферы вырастают.

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