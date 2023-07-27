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Воспитанники «Челси» и «Арсенала» сыграли больше всего минут в АПЛ в прошлом сезоне

Воспитанники «Челси» и «Арсенала» сыграли больше всего минут в АПЛ в прошлом сезоне
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Стало известно, воспитанники академий каких клубов провели в прошлом сезоне английской Премьер-лиги на поле больше всего времени.

Самые востребованные воспитанники в прошлом сезоне были из лондонского «Челси». Игроки, которые прошли академию этой команды, суммарно провели на поле 21 031 минуту и 44 секунды на поле в минувшем сезоне АПЛ. Совсем чуть-чуть уступил «Арсенал». Игроки этой лондонской команды провели на поле 21 031 минуту и 7 секунд. Третье место осталось за воспитанниками «Манчестер Сити», которые сыграли 19 457 минут и 50 секунд.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги чемпионом стал «Манчестер Сити», второе место занял лондонский «Арсенал», а замкнул тройку призёров «Манчестер Юнайтед».

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