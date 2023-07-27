Диего Симеоне хочет, чтобы Альваро Мората остался в «Атлетико» на следующий сезон

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне изъявил желание оставить испанского форварда Альваро Морату в клубе на следующий сезон, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, Симеоне обратился с этой просьбой к руководству.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время представители «Ромы» свяжутся с «Атлетико» и обсудят возможные варианты оформления трансфера Мораты. Скорее всего, римляне возьмут испанского нападающего в аренду с обязательством выкупа за € 12 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
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