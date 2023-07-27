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Фото: Малком прилетел в Саудовскую Аравию в качестве игрока «Аль-Хиляля»

Фото: Малком прилетел в Саудовскую Аравию в качестве игрока «Аль-Хиляля»
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Нападающий «Аль-Хиляля» Малком прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает пресс-служба саудовской команды в «твиттере».

Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Напомним, «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома вчера, 26 июля. Подписание контракта произошло в одном из отелей Парижа, куда прибыло руководство саудовского клуба. «Аль-Хиляль» купил Малкома у санкт-петербургского «Зенита» за € 60 млн. За новый клуб бразильский форвард будет выступать под 77-м номером. Контракт Малкома с клубом рассчитан на три года.

Фото: ФК «Аль-Хиляль»

Малком провёл в «Зените» четыре сезона, в каждом из которых становился чемпионом России. Бразилец стал лучшим бомбардиром последнего для себя розыгрыша чемпионата России. РПЛ признала Малкома лучшим игроком и нападающим сезона-2022/2023.

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