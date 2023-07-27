Президент РПЛ Алаев: за возвращение пива на стадионы выступило всё футбольное сообщество

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением о возвращении пива на стадионы. Напомним, 25 июля Госдума одобрила снятие запрета на продажу пива внутри футбольных стадионов, правительству рекомендовано ускорить внесение поправок в законодательство.

«За возвращение пива на стадионы выступило всё футбольное сообщество. Надеемся, что после рекомендаций правительству со стороны Госдумы процесс пойдёт гораздо быстрее. Теперь надо просто всё правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернём пиво на стадионы, тем лучше. При этом не надо питать иллюзий, что пиво вернётся на стадионы и они будут битком. Это просто один из многих инструментов, который помогает работать с аудиторией», — приводят слова Алаева «Известия».