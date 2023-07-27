Бородюк: рано говорить о смене стратегии в «Зените» — пока у них курс на иностранцев
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Бывший тренер «Торпедо» и сборной Казахстана Александр Бородюк считает, что «Зенит» пока что сохраняет курс на построение команды вокруг иностранцев. В то же время он допустил, что сине-бело-голубые изменят стратегию и сделают ставку на молодых игроков из РПЛ.
«Рано говорить о смене стратегии в «Зените» — пока у них курс на иностранцев. Мне сложно говорить, ведь я не нахожусь в «Зените». Есть принцип «Баварии» — они скупают лучших игроков. Не знаю, по какому принципу пойдёт «Зенит»: сделает ориентир на молодых игроков, которые проявили себя в РПЛ, или снова будет покупать бразильцев и других иностранцев. Увидим в ближайшем будущем», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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