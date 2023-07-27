Капелло: Головин — слишком дорогостоящий игрок для большинства клубов Италии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что ему было бы интересно взглянуть на то, как российский полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы себя проявить в чемпионате Италии, однако отметил, что его трансфер был бы слишком дорогостоящим для большинства итальянских клубов.

«Хотелось ли бы мне увидеть Головина в Серии А? Это было бы интересно. Александр — неординарный игрок. Но он слишком дорогостоящий для большинства итальянских клубов», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

27-летний Головин играет за «Монако» с 2018 года. Зимой полузащитник продлил контракт с монегасками до июня 2026 года. Тогда же появлялись слухи о возможном переходе Головина в дортмундскую «Боруссию».