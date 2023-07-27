Капелло: Головин — слишком дорогостоящий игрок для большинства клубов Италии
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло признался, что ему было бы интересно взглянуть на то, как российский полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы себя проявить в чемпионате Италии, однако отметил, что его трансфер был бы слишком дорогостоящим для большинства итальянских клубов.
«Хотелось ли бы мне увидеть Головина в Серии А? Это было бы интересно. Александр — неординарный игрок. Но он слишком дорогостоящий для большинства итальянских клубов», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».
27-летний Головин играет за «Монако» с 2018 года. Зимой полузащитник продлил контракт с монегасками до июня 2026 года. Тогда же появлялись слухи о возможном переходе Головина в дортмундскую «Боруссию».
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