Нигерия обыграла Австралию в матче женского ЧМ-2023, забив 2 быстрых гола во втором тайме

Сегодня, 27 июля, завершился матч 2-го тура группы B женского чемпионата мира 2023 года между сборными Австралии и Нигерии. Встреча, проходившая на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия), закончилась победой нигериек — 3:2.

В первом тайме Австралия владела территориальным преимуществом. Показатель владения мячом у австралиек составлял более 60%. По ударам в направлении ворот также подавляющее преимущество у футболисток из Австралии — они совершили 10 попыток забить гол.

В концовке тайма забитым мячом отметилась полузащитница австралиек Эмили ван Эгмонд (1:0). Несколькими мгновениями спустя нападающая Нигерии Ученна Кану сравняла счёт (1:1).

Во втором тайме первый гол был забит на 65-й минуте — отличилась защитница сборной Нигерии Осиначи Охале (1:2), а уже через семь минут нигерийки забили второй гол усилиями нападающей Асисат Ошоалы (1:3). В самой концовке встречи австралийки смогли отыграть один мяч усилиями защитника Аланы Кеннеди (2:3).