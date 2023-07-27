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Нигерия обыграла Австралию в матче женского ЧМ-2023, забив 2 быстрых гола во втором тайме

Нигерия обыграла Австралию в матче женского ЧМ-2023, забив 2 быстрых гола во втором тайме
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Сегодня, 27 июля, завершился матч 2-го тура группы B женского чемпионата мира 2023 года между сборными Австралии и Нигерии. Встреча, проходившая на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия), закончилась победой нигериек — 3:2.

В первом тайме Австралия владела территориальным преимуществом. Показатель владения мячом у австралиек составлял более 60%. По ударам в направлении ворот также подавляющее преимущество у футболисток из Австралии — они совершили 10 попыток забить гол.

В концовке тайма забитым мячом отметилась полузащитница австралиек Эмили ван Эгмонд (1:0). Несколькими мгновениями спустя нападающая Нигерии Ученна Кану сравняла счёт (1:1).

Во втором тайме первый гол был забит на 65-й минуте — отличилась защитница сборной Нигерии Осиначи Охале (1:2), а уже через семь минут нигерийки забили второй гол усилиями нападающей Асисат Ошоалы (1:3). В самой концовке встречи австралийки смогли отыграть один мяч усилиями защитника Аланы Кеннеди (2:3).

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 2-й тур
27 июля 2023, четверг. 13:00 МСК
Австралия (ж)
Окончен
2 : 3
Нигерия (ж)
1:0 ван Эгмонд – 45+1'   1:1 Kanu – 45+6'   1:2 Ohale – 65'   1:3 Oshoala – 72'   2:3 Кеннеди – 90+10'
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