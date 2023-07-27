Африканская футболистка сняла майку, празднуя гол на ЧМ-2023

Нападающая сборной Нигерии Асисат Ошоала отметилась забитым мячом в матче 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года с национальной командой Австралии (3:2) и ярко отпраздновала гол.

В порыве радости африканская футболистка сняла с себя футболку, двигаясь по пути к трибунам австралийского стадиона в Брисбене. Именно гол Ошоалы стал победным для сборной Нигерии.

Сборная Нигерии набрала уже четыре очка на чемпионате мира 2023 года, сыграв вничью с командой Канады (0:0) и обыграв Австралию. 31 июля команда Ошоалы проведёт свой последний матч на групповом этапе турнира, встретившись с Ирландией. Стартовый свисток во встрече нигериек и ирландок прозвучит в 13:00 по московскому времени.