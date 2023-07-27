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Эммерсон: Дзюба — один из лучших футболистов РПЛ за последнее время

Эммерсон: Дзюба — один из лучших футболистов РПЛ за последнее время
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Защитник «Урала» Эммерсон назвал нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу одним из лучших футболистов Российской Премьер-Лиги за последнее время.

«Тяжело ли играть против Дзюбы в защите? Артём — умный футболист, плюс габаритный. Конечно, играть против него очень непросто. Вдобавок ко всему он очень опытный.

Полагаю, не только мы с вами думаем, что он один из легендарных футболистов РПЛ за всё время, но и вся Россия. Дзюба — один из лучших футболистов РПЛ за последнее время, и он подтверждает это своей статистикой», — приводит слова Эммерсона «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Дзюба провёл 13 матчей за «Локомотив», в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Недавно нападающий железнодорожников отказался общаться с прессой.

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