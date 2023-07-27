«Манчестер Юнайтед» проведёт новый раунд переговоров с «Аталантой» по Хёйлунну
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«Манчестер Юнайтед» планирует провести новый раунд переговоров с «Аталантой» по трансферу нападающего Расмуса Хёйлунна. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, манкунианцы по-прежнему остаются главным фаворитом в борьбе за 20-летнего датского нападающего. Ранее на этой неделе «красные дьяволы» направили «Аталанте» первое устное предложение о его приобретении в размере € 60 млн. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» уже успел договориться с Хёйлунном по условиям личного соглашения.
В прошлом сезоне Хёйлунн принял участие в 34 матчах за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. «Красные дьяволы» прошлый сезон завершили на третьем месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
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