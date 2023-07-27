Форвард «Локомотива» Раков высказался о своём дебюте в стартовом составе

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков поделился эмоциями от своего дебюта в стартовом составе железнодорожников.

«Я очень счастлив. Футбол — моя жизнь. В «Локомотиве» я с десяти лет. Как и все мальчишки, я мечтал [о том], что когда-нибудь я буду играть в основе.

Я старался, выполнял все требования тренеров, много работал, чтобы приблизить свою мечту. И вот я в стартовом составе! Волновался. Понимаю, что всё только начинается и мне надо много работать, чтобы играть в основе, выходить в старте, забивать голы и помогать своей команде.

Надеюсь, что я буду играть всё лучше и лучше от игры к игре, что буду попадать в старт и много забивать. Это моя главная цель, и я её добьюсь!», — приводит слова Ракова пресс-служба московского клуба.

18-летний форвард дебютировал в основном составе «Локомотива» в кубковом матче с «Уралом» (2:1). В сезоне-2022/2023 Раков провёл 13 игр во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.