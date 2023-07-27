Ещенко: забей «Спартак» все моменты «Оренбургу», тоже было бы шесть — как в игре с ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что красно-белые могли забить «Оренбургу» шесть голов в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я смотрел матч «Оренбурга», когда они играли со «Спартаком». Сейчас у них чуть поменялся стиль игры. Раньше играли от обороны и пытались контратаковать. Сейчас у них будут в обороне провалы и будут много пропускать, что и получилось. Забей «Спартак» все свои моменты, тоже было бы шесть голов — как и в игре с ЦСКА», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра между «Спартаком» и «Оренбургом» закончилась победой команды Гильермо Абаскаля со счётом 3:2. Дубль оформил 22-летний полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич, первый гол красно-белых в этом матче забил Виктор Мозес.