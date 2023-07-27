Бывший форвард «Ростова» Шомуродов перешёл в «Кальяри»

«Кальяри» объявил об аренде нападающего «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Напомним, Шомудоров выступал за «Ростов» на протяжении трёх лет (с 2017 по 2020 год). За российскую команду нападающий провёл 80 матчей, в которых отметился 16 голами.

Отмечается, что «Кальяри» сможет выкупить бывшего форварда «Ростова» у «Ромы» по окончании сезона. Возможная сумма выкупа не уточняется. «Кальяри» вернулся в Серию А через год после вылета во второй дивизион.

Во второй половине сезона-2022/2023 Шомуродов выступал за «Специю» на правах аренды. Форвард провёл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Ромой» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.