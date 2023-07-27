«Интер» приблизился к соглашению с «Баварией» по Яну Зоммеру

Миланский «Интер» приблизился к достижению соглашения с «Баварией» о переходе голкипера Яна Зоммера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что Зоммер всегда был приоритетной трансферной целью «Интера», который ранее этим летом продал Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Зоммер перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из «Боруссии» (Мёнхенгладбах). В оставшейся части сезона-2022/2023 вратарь провёл за мюнхенцев 25 матчей, пропустив 31 мяч.

Прежде 34-летний швейцарский голкипер представлял такие клубы, как «Базель», «Вадуц» и «Грассхоппер». Приблизительная стоимость Зоммера, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.