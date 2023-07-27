«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян получил красную карточку в конце первого тайма

Сегодня, 27 июля, проходит матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Место проведения игры — стадион «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия). Игра началась в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отличился забитым мячом. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку. Он слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем влетел прямой ногой в голень Антона Зиньковского.

Последний раз команды встречались в официальной игре в конце апреля этого года. Тогда в результативной баталии сильнее оказались красно-белые — 4:3. Тот матч прошёл в рамках 24-го тура РПЛ-2022/2023.