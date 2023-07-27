Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Армянские клубы с российскими игроками в составе стартовали во 2-м раунде отбора ЛК

Армянские клубы с российскими игроками в составе стартовали во 2-м раунде отбора ЛК
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились два первых матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них «Арарат-Армения» дома сыграл вничью с греческим «Арисом» — 1:1. Российский голкипер армянского клуба Всеволод Ермаков провёл на поле все 90 минут.

В первом квалификационном раунде «Арарат-Армения» по сумме двух матчей оказался сильнее албанской «Эгнатии» (5:5, 4:2 по пенальти). «Арис» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2023, четверг. 18:00 МСК
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Окончен
1 : 1
Арис
Салоники, Греция
1:0 Эза – 11'   1:1 Пальма – 20'

Во втором матче Лиги конференций с участием армянской команды «Алашкерт» в родных стенах минимально уступил венгерскому «Дебрецену» (0:1).

В составе армянского клуба все 90 минут на поле провёли российский футболист Виталий Устинов. Ещё один россиянин Давид Хурцидзе был заменён на 90+2-й минуте.

В первом квалификационном раунде «Алашкерт» по сумме двух матчей оказался сильнее черногорского «Арсенала» — 7:2. «Дебрецен» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Ответные встречи пройдут в четверг, 3 августа.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2023, четверг. 18:00 МСК
Алашкерт
Мартуни, Армения
Окончен
0 : 1
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
0:1 Лончар – 50'
Материалы по теме
Лига чемпионов: результаты матчей 26 июля, турнирная сетка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023