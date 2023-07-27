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Армянские клубы с российскими игроками в составе стартовали во 2-м раунде отбора ЛК

Завершились два первых матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них «Арарат-Армения» дома сыграл вничью с греческим «Арисом» — 1:1. Российский голкипер армянского клуба Всеволод Ермаков провёл на поле все 90 минут.

В первом квалификационном раунде «Арарат-Армения» по сумме двух матчей оказался сильнее албанской «Эгнатии» (5:5, 4:2 по пенальти). «Арис» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Во втором матче Лиги конференций с участием армянской команды «Алашкерт» в родных стенах минимально уступил венгерскому «Дебрецену» (0:1).

В составе армянского клуба все 90 минут на поле провёли российский футболист Виталий Устинов. Ещё один россиянин Давид Хурцидзе был заменён на 90+2-й минуте.

В первом квалификационном раунде «Алашкерт» по сумме двух матчей оказался сильнее черногорского «Арсенала» — 7:2. «Дебрецен» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Ответные встречи пройдут в четверг, 3 августа.