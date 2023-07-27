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Футболист «Челси» перешёл в «Андерлехт» на правах свободного агента

Футболист «Челси» перешёл в «Андерлехт» на правах свободного агента
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Полузащитник «Челси» Тюдор Мендель-Идову покинул команду по истечению срока контракта и присоединился к «Андерлехту». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

«Андерлехт» заключил трёхлетний контракт с молодым игроком. В новой команде хавбек будет выступать под 77-м номером.

Мендель-Идову находился в системе «Челси» на протяжении 11 лет (с 2012 года). Контракт игрока с лондонским клубом истёк в конце июня этого года. 18-летний футболист решил не продлевать соглашение, хотя «аристократы» были заинтересованы в продолжении сотрудничества.

В сезоне-2022/2023 Мендель-Идову провёл 16 матчей за молодёжную команду «Челси» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Полузащитник имеет опыт выступления за юношеские сборные Англии нескольких возрастов.

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