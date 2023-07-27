Футболист «Челси» перешёл в «Андерлехт» на правах свободного агента

Полузащитник «Челси» Тюдор Мендель-Идову покинул команду по истечению срока контракта и присоединился к «Андерлехту». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
«Андерлехт» заключил трёхлетний контракт с молодым игроком. В новой команде хавбек будет выступать под 77-м номером.
Мендель-Идову находился в системе «Челси» на протяжении 11 лет (с 2012 года). Контракт игрока с лондонским клубом истёк в конце июня этого года. 18-летний футболист решил не продлевать соглашение, хотя «аристократы» были заинтересованы в продолжении сотрудничества.
В сезоне-2022/2023 Мендель-Идову провёл 16 матчей за молодёжную команду «Челси» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Полузащитник имеет опыт выступления за юношеские сборные Англии нескольких возрастов.
- 27 июля 2023
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:41
-
19:26
-
19:20
-
19:12
-
19:11
-
19:05
-
19:01
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:30
-
18:30