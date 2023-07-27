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Хоселу – о «Реале»: футбол гораздо проще, когда у тебя такие товарищи по команде

Хоселу – о «Реале»: футбол гораздо проще, когда у тебя такие товарищи по команде
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Нападающий «Реала» Хоселу поделился эмоциями от выступлений за мадридскую команду.

«С такими товарищами по команде, как в «Реале», играть в футбол гораздо проще. Я пришёл сюда, чтобы помогать и всегда быть готовым внести свой вклад, когда это понадобится. Всем нападающим нравится забивать голы, и именно это я хочу делать здесь», – приводит слова Хоселу Madrid Xtra.

Напомним, 33-летний нападающий перешёл в «Реал» в начале июля этого года на правах аренды. Мадридцы смогут выкупить футболиста в конце сезона. В сезоне-2022/2023 Хоселу провёл 38 матчей за «Эспаньол» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

В четверг, 27 июля, мадридцы уверенно обыграли «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче (2:0). Хоселу забил красивый гол в падении через себя.

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