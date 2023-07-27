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«Барселона» проявляет интерес к защитнику испанской молодёжки Фреснеде

«Барселона» проявляет интерес к защитнику испанской молодёжки Фреснеде
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«Барселона» намерена подписать правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы видят в 18-летнем игроке подходящую кандидатуру для усиления обороны. При этом сине-гранатовые не намерены платить за подписание нового защитника более € 20 млн. Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с «Вальядолидом».

Сообщается, что «Барселона» может выплатить за защитника € 10 млн, а остальную часть суммы предложить в качестве бонусов.

В сезоне-2022/2023 Фреснеда провёл 24 матча за «Вальядолид» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. У Фреснеды есть опыт игры за молодёжную сборную Испании (до 19 лет) — 13 матчей.

Ранее сообщалось об интересе «Марселя» к паре центральных защитников «Барселоны».

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